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وزارة الدفاع الروسية: المسيّرات الأوكرانية التي استهدفت برج التبريد لمحطة زابوروجيا النووية كانت مزودة بمادة حارقة تسببت في الحريق (سبوتنيك)

Lebanon 24
04-09-2024 | 10:49
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