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حماس: نحذر من خطورة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى ونؤكد أن تمادي العدو سيزيد من غضبة شعبنا ومقاومتنا (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2024 | 12:00
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