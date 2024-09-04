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هيئة البث الاسرائيلية: إلقاء جسم مشبوه باتجاه السفارة الإسرائيلية في واشنطن من دون وقوع اضرار في المبنى او في صفوف الموظفين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-09-2024 | 12:37
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