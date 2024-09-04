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نتنياهو: "الهمجيون" قتلوا 6 من رهائننا بدم بارد الأسبوع الماضي (الجزيرة)

Lebanon 24
04-09-2024 | 12:46
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