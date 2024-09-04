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البيت الأبيض: هدفنا هو الوصول إلى المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار من 6 أسابيع حتى يتم إطلاق سراح المرضى والنساء والحالات الحرجة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-09-2024 | 14:43
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