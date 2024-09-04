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مصدر مصري رفيع المستوى: نتنياهو يمهد من خلال ادعاءاته بتهريب السلاح من مصر لإعلان فشله وعدم العثور على الرهائن أو تحقيق أي انتصار عسكري في غزة و الضفة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-09-2024 | 15:24
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