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مسؤول أميركي رفيع: تبادل الأسرى الفلسطينيين والمناطق التي ينبغي أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي هما العقبات

Lebanon 24
04-09-2024 | 17:07
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