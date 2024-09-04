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حماس: نحذّر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه والذي يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا

Lebanon 24
04-09-2024 | 17:18
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