Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي: بحثت مع وزير خارجية السعودية العديد من الأزمات الإقليمية بما في ذلك غزة والبحر الأحمر

Lebanon 24
04-09-2024 | 17:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التطورات على الساحة الإقليمية (الشرق)
lebanon 24
05/09/2024 02:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير خارجية #قطر تلقى اتصالا من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بحثا خلاله الأوضاع في غزة
lebanon 24
05/09/2024 02:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بوريل: ندعم الجيش اللبناني وسنوفر المزيد من الدعم له السنة المقبلة
lebanon 24
05/09/2024 02:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: نأمل ألا يفوت الأوان قبل تنفيذ حملة لشلل الأطفال في غزة ونطالب بهدنة إنسانية للقيام بذلك
lebanon 24
05/09/2024 02:19:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-09-04
18:39 | 2024-09-04
17:57 | 2024-09-04
17:51 | 2024-09-04
17:49 | 2024-09-04
17:48 | 2024-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24