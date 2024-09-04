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المندوب الإسرائيلي: هناك 6 أسرى قتلتهم حماس بإطلاق النار على رؤوسهم من الخلف
Lebanon 24
04-09-2024
|
17:49
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