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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 5 حوادث و 6 جرحى
Lebanon 24
05-09-2024
|
00:16
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