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موقع واللا الإسرائيلي نقلاً عن مسؤولين أميركيين: هناك خشية من إفشال صفقة التبادل حتى لو تم حل قضية فيلادلفيا فإن حماس لن تتخلى عن قضية الأسرى

Lebanon 24
05-09-2024 | 00:45
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