موقع واللا: حماس تراجعت خلال مفاوضات الدوحة الأسبوع الماضي عن مواقفها السابقة وطالبت بزيادة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة

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