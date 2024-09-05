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وزير المالية الإسرائيلي: ستكون هناك حرب على الجبهة الشمالية وسيكون لها أثمان وستكون معقدة وليس هناك خيار (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:45
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