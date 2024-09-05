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وزير الداخلية الألماني: "حادث خطير" في ميونيخ وبالنسبة لنا فإن حماية المنشآت الإسرائيلية لها الأولوية القصوى (الشرق)

Lebanon 24
05-09-2024 | 04:48
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