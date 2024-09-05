كنعان من الديمان: من الطبيعي ان نلتقي مع الثوابت التاريخية التي عبرت عنها بكركي سابقاً وحراكنا يتخطى المصالح الشخصية كما أن دعوتنا هي للشراكة والجمع وليس التفرقة

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