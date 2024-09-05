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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفين جويين مشبوهين أطلقا من الأراضي اللبنانية ولم تقع إصابات

Lebanon 24
05-09-2024 | 06:18
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