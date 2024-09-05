Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام ألمانية: مطلق النار في ميونخ مسلم من النمسا وعمره 18 عاما

Lebanon 24
05-09-2024 | 07:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الألمانية: لا دليل على وجود مشتبهين آخرين بإطلاق النار بمحيط قنصلية إسرائيل بميونخ
lebanon 24
05/09/2024 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار قرب الخليل إلى 3
lebanon 24
05/09/2024 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة إذنا شمال غربي الخليل بعد عملية إطلاق النار
lebanon 24
05/09/2024 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام ألمانية: برلين تلقّت معلومات من جهاز استخبارات أجنبي بشأن عمل تخريبي روسي محتمل في موقع تابع لحلف الأطلسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
05/09/2024 17:59:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:54 | 2024-09-05
10:41 | 2024-09-05
10:27 | 2024-09-05
10:20 | 2024-09-05
10:09 | 2024-09-05
09:43 | 2024-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24