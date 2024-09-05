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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: حماس تستخدم محور فيلادلفيا في تهريب الأسلحة الممولة من إيران
Lebanon 24
05-09-2024
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08:51
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