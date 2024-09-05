"حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود العدوّ ‏الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة كما استهدفنا موقع المالكية ‏بقذائف المدفعية

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