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"لبنان24": إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا

Lebanon 24
05-09-2024 | 11:22
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