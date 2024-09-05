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رويترز: مكتب المدعي العام الكولومبي يفتح تحقيقا في مزاعم شراء واستخدام غير قانوني لبرنامج التجسس "بيغاسوس"

Lebanon 24
05-09-2024 | 12:26
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