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استشهاد طفل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-09-2024 | 12:34
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