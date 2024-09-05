سينغ: تقديراتنا أن 90 % من الطائرات الروسية التي تطلق الصواريخ ضد أوكرانيا توجد على بعد 300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها كييف خارج مرمى الدفاعات الجوية الأوكرانية

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