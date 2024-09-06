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هيئة البث الإسرئيلية: تعرض العديد من المباني في المطلة لأضرار إثر إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان

Lebanon 24
06-09-2024 | 05:10
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