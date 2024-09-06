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أمين عام الناتو: إيران وكوريا الشمالية تقدمان الطائرات من دون طيار والذخيرة وغير ذلك من الأسلحة لروسيا في حرب أوكرانيا (الشرق)

Lebanon 24
06-09-2024 | 06:57
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