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وسائل إعلام إسرائيلية: الوضع في محور نتساريم "خطير" مع مقتل 8 جنود الأسبوع الماضي

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:14
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