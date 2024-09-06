Advertisement

أخبار عاجلة

مستشار رئيس الوزراء العراقي: المحادثات الفنية حول انتهاء مهمة التحالف الدولي انتهت

Lebanon 24
06-09-2024 | 13:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العراق يعلن تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة أميركا
lebanon 24
07/09/2024 03:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق يعلن تأجيل موعد إعلان انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن بسبب "التطورات الأخيرة" (الحدث)
lebanon 24
07/09/2024 03:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة
lebanon 24
07/09/2024 03:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: إلغاء 30 ترخيصا للأسلحة لإسرائيل مسألة جادة فإما أن نمتثل للقانون الدولي أو لا (الجزيرة)
lebanon 24
07/09/2024 03:17:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:03 | 2024-09-06
19:11 | 2024-09-06
17:50 | 2024-09-06
17:37 | 2024-09-06
17:04 | 2024-09-06
16:47 | 2024-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24