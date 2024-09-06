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هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة: إسرائيل لم تبذل ما في وسعها لتجنب تفويت فرصة التوصل إلى اتفاق

Lebanon 24
06-09-2024 | 13:38
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