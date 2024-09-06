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الرئاسة الفرنسية: ماكرون بحث مع المستشار الألماني دعم أوكرانيا وضرورة وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
06-09-2024 | 14:13
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