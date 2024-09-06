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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي نفذ 12 غارة خلال وقت قصير
Lebanon 24
06-09-2024
|
15:14
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