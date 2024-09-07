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الجيش الإسرائيلي: حوالي 30 قذيفة عبرت من الأراضي اللبنانية باتجاه الشمال ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات

Lebanon 24
07-09-2024 | 00:48
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