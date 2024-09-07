مديرا المخابرات الأميركية والبريطانية: إعادة تنظيم الجهازين للتكيف مع تنامي نفوذ الصين الذي يشكل "التحدي الاستخباراتي والجيوسياسي الرئيسي في القرن الحادي والعشرين"

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