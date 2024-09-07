Advertisement

أخبار عاجلة

كييف: العثور على حطام طائرة روسية مسيّرة سقطت بجوار مبنى البرلمان

Lebanon 24
07-09-2024 | 03:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كييف: روسيا حاولت استهداف مبنى البرلمان بمسيّرة خلال هجوم ليلي
lebanon 24
07/09/2024 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف: سلاح الجوي الأوكراني يسقط 24 طائرة مسيّرة روسية أطلقت على 8 مناطق في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
07/09/2024 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراة الدفاع الروسية: دفاعتنا الجوية أسقطت 158 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
07/09/2024 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا اعترضت ودمرت 18 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق أراضي عدة مناطق روسية
lebanon 24
07/09/2024 12:31:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:20 | 2024-09-07
04:41 | 2024-09-07
04:38 | 2024-09-07
04:34 | 2024-09-07
04:28 | 2024-09-07
04:27 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24