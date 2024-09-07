Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة وزراء إيطاليا تطالب الهند والصين بلعب دور أكبر لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
07-09-2024 | 04:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء إيطاليا: نتيجة الصراع في أوكرانيا لم تُحسم بعد ويجب أن نكون حذرين من الوقوع في فخ دعاية روسيا
lebanon 24
07/09/2024 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: قرار دعم أوكرانيا يخدم مصالحنا ولن يتغير
lebanon 24
07/09/2024 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تقترح عقد قمة في الهند لإنهاء الحرب
lebanon 24
07/09/2024 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية أوكرانيا: خوف حلفائنا من التصعيد أكبر عائق أمامنا في الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
07/09/2024 12:32:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:20 | 2024-09-07
04:41 | 2024-09-07
04:38 | 2024-09-07
04:34 | 2024-09-07
04:28 | 2024-09-07
04:27 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24