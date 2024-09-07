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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: على سكان بلدات سهل الحولة البقاء قرب مناطق محمية خشية تجدُّد القصف واختراق مسيرات

Lebanon 24
07-09-2024 | 04:34
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