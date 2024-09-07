Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: لا تخافوا بل اعرفوا ان التيار اوجدنا سياسيا ومن دون غطائه نحن لا شيء ومن يخرج منه يذهب للبحث عن غطاء

Lebanon 24
07-09-2024 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: سنخبركم عن المعاناة في الشأن الداخلي لـ"التيار" الذي لا خوف عليه طالما لديه فكرٌ وقضية ولن تجدوا في هذا الوطن الصعب تياراً سياسياً على هذا القدر من الحرية والإستقلالية والقدرة على المعارك المستحيلة
lebanon 24
07/09/2024 22:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مهمتنا الحفاظ على التيار ولم أقم الا ما بما يقتضيه ضميري وواجبي بعدما رأينا ماذا كان يحضر
lebanon 24
07/09/2024 22:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: من يرحل من التيار يرحل وحده وعندما لا اقوم بمصلحة التيار ارذلوني وانبذوني
lebanon 24
07/09/2024 22:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بري متفائل بموقف باسيل والتيار
lebanon 24
07/09/2024 22:00:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2024-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:55 | 2024-09-07
14:48 | 2024-09-07
14:17 | 2024-09-07
14:10 | 2024-09-07
13:56 | 2024-09-07
13:52 | 2024-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24