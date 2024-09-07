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باسيل: لم يقل احد منا انه يحل محل قضاء فرنسي او لبناني او انه هو من اكتشف المعلومات عن ملفات الفساد فهي موجودة وكانت تتطلب من لديه التصميم ليأتي بها

Lebanon 24
07-09-2024 | 11:27
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باسيل في عشاء هيئة قضاء الكورة: اذا كانت الحرب لتحرير مزارع شبعا نحن معها واذا كانت دفاعا عن قضية او حق او سيادة او مورد لبناني نحن معها
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07/09/2024 22:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من عشاء هيئة قضاء الكورة: نساند القضية الفلسطينية ونقف مع الشعب الفلسطيني ودفعنا تاريخيا اثمانا كبيرة ولكن حق اللبناني ان يسأل اليوم لماذا تخاض هذه الحرب؟
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07/09/2024 22:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لسنا تيار خدمات ونخدم عندما نتمكن لكن نريد الناس معنا عن قناعة سياسية وقناعتنا ان نبقى تيار الحرية والسيادة والاستقلال ومحاسبة الفساد ومواجهته وعدم التسليم لأي مصلحة فوق مصلحة لبنان
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07/09/2024 22:00:38 Lebanon 24 Lebanon 24
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