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وزير المالية الإسرائيلي للقناة 12: علينا شن حرب في لبنان لإعادة السكان ولا اتفاق يستحق الورق الذي سيكتب عليه

Lebanon 24
07-09-2024 | 13:52
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