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الشرطة الإسرائيلية تشتبك مع محتجين وتعتقل عددا منهم في تل أبيب (العربية)

Lebanon 24
07-09-2024 | 15:38
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