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دوي انفجارين قويين في منطقة فيلكوفو جنوب غربي أوديسا على الحدود الأوكرانية الرومانية

Lebanon 24
07-09-2024 | 23:28
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