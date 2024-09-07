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واشنطن بوست: تعثر جهود بايدن لوقف إطلاق النار مرة أخرى بعد مطالب جديدة من حماس

Lebanon 24
07-09-2024 | 23:29
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