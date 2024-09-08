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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله استهدف شمال إسرائيل الليلة بـ3 دفعات صاروخية تسببت في إصابة مبنى بكريات شمونة
Lebanon 24
08-09-2024
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