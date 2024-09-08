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إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 100 صاروخ باتجاه شمال إسرائيل

Lebanon 24
08-09-2024 | 00:02
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