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الدفاع المدني في غزة: استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال في قصف إسرائيلي على جباليا فجر اليوم

Lebanon 24
08-09-2024 | 00:26
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