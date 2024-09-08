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الإذاعة الإسرائيلية: الجبهة الداخلية تقرر بعد تقييم الأوضاع الأمنية فتح المدارس بالبلدات غير المخلاة بالجليل

Lebanon 24
08-09-2024 | 01:12
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