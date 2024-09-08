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الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة للجزيرة: ارتفاع عدد شهداء طواقم الدفاع المدني إلى 83 وأكثر من 200 جريح

Lebanon 24
08-09-2024 | 01:34
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