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يديعوت أحرونوت عن ضباط إسرائيليين: الجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها الشاباك في الضفة لعدم وجود أماكن بالسجون

Lebanon 24
08-09-2024 | 02:09
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