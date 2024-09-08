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لابيد: المؤسسة الأمنية تحذر مما يجري بالضفة وإن تجاهلت الحكومة ذلك فستتحمل مسؤولية أي كارثة قد تحدث

Lebanon 24
08-09-2024 | 02:40
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