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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابتان جراء إطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن وفلسطين

Lebanon 24
08-09-2024 | 03:11
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